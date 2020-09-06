Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (Kitabı solundan verilenler,) “Malımın bana hiçbir faydası olmadı. Gücüm de kuvvetim de kaybolup gitti” der. Hakka Sûresi: 28-29 HADİS: Cebrail bana Hüseyin’in Fırat kenarında şehit edileceğini haber verdi. Camiü’s-Sağir, No: 163

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