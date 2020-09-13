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13 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

13 Eylül 2020, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Soru soran birisi, gelecek azap hakkında sordu. O azap kâfirler içindir ki onu hiçbir kuvvet önleyemez. O yüce alemlerin sahibi Allah tarafından gelecektir.

Meâric Sûresi: 1-3

HADİS:

Allah’a ihlâsla ibadet ediniz. Beş vakit namazınızı kılın. Gönül hoşluğu ile malınızın zekâtını verin. Ramazan orucunuzu tutun. Haccınızı yapın ki, Rabbinizin Cennetine giresiniz.

Camiü’s-Sağir, No: 172

 

Etiketler: ayet, hadis
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