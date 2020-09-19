Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar, hesap gününe iman ederler. Onlar, Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz. Meâric Sûresi: 26-28 HADİS: Allah’ın sana emrettiği farzları işle ki, insanların en çok ibadet edenlerinden olasın. Sana yasakladığı haramlardan sakın ki, insanların en takvalılarından olasın. Camiü’s-Sağir, No: 178

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