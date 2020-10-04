Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Ey Rabbim! Beni anne-babamı, mü’min olarak evime girenleri, mü’min erkekleri ve kadınları bağışla! Zalimlerin de helâketlerinden başka bir şeylerini arttırma!” Nuh Sûresi: 28 HADİS: Biriniz iki Müslüman arasında hüküm verme imtihanına tabi tutulduğunda öfkeli iken karar vermesin. Bakışta, oturmada ve işaret etmede onlara karşı eşit davransın.

Camiü’s-Sağir, No: 191

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