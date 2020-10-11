11 Ekim 2020, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Biz onları rızık bolluğu ve darlığı ile imtihan ederiz. Kim Rabbini zikretmekten yüz çevirirse, Rabbi de onu zor ve şiddetli bir azaba uğratır.
Cin Sûresi: 17
HADİS:
Allah bir kulunu sevdiğinde onun sevgisini meleklerin kalbine kor. Bir kuluna da buğz ederse nefretini meleklerin kalbine kor. Sonra sevgisini de, nefretini de insanların kalplerine atar.
Camiü’s-Sağir, No: 203
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