15 Ekim 2020, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
De ki: “Ona isyan edecek olursam hiç kimse beni Allah’ın azabından kurtaramaz; O’ndan başka sığınacak bir yer de bulamam.”
Cin Sûresi: 22
HADİS:
Kişi namazı güzel kılmadığında, rükû ve secdelerini tam olarak yerine getirmediğinde ise namaz kendisine “Benim hakkımı gözetmediğin gibi, Allah da seni gözetmesin” der.
Camiü’s-Sağir, No: 208
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