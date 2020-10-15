Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: “Ona isyan edecek olursam hiç kimse beni Allah’ın azabından kurtaramaz; O’ndan başka sığınacak bir yer de bulamam.”

Cin Sûresi: 22

HADİS:

Kişi namazı güzel kılmadığında, rükû ve secdelerini tam olarak yerine getirmediğinde ise namaz kendisine “Benim hakkımı gözetmediğin gibi, Allah da seni gözetmesin” der.



Camiü’s-Sağir, No: 208