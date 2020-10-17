Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kim Allah’a ve Resulüne isyan ederse, onun hakkı, içinde ebediyen kalmak üzere Cehennem ateşidir. Cin Sûresi: 23 HADİS: Geceleyin yatağına uzandığında “Kul Yâ Eyyühe’l-Kâfirûn” Sûresi’ni oku. Sonra bir şey konuşmadan uyu. Şüphesiz bu şirkten kurtuluştur. Camiü’s-Sağir, No: 210

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