Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbinin adını zikrederek ibadet et ve tam bir ihlâs ile Rabbine yönel. Müzzemmil Sûresi: 8 HADİS: Allah bir kul hakkında hayır dilerse gönlünü zengin kılar ve kalbine Allah korkusu koyar. Allah bir kul hakkında şer dilerse aç gözlü kılar. Camiü’s-Sağir, No: 215

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