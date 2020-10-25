Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Muhakkak ki yanımızda onlar (kâfirler) için ağır prangalar ve alevli ateşi olan Cehennem vardır. Müzzemmil Sûresi: 12 HADİS: Allah bir kulu hakkında hayır dilerse, kalbinin kilitlerini açar ve ona kuvvetli imanla doğruluk kor. Gittiği yolu kalbine iyice kavratır. Kalbini temiz, dilini doğru, huyunu istikametli kılar. Camiü’s-Sağir, No: 222

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