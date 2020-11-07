Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Her nefis kendi kazancına rehindir, mahkûmdur, karşılığını görür. Müddessir Sûresi: 38 HADİS: Sen bir iş yapmak istediğinde o işin neticesini iyi düşün. Hayır ise yap, şer ise vazgeç. Camiü’s-Sağir, No: 242

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