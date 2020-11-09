Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bu Kur’ân gerçekten bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. Müddessir Sûresi: 54-55 HADİS: Başkasının kusurlarını anlatmak istediğinde hemen kendi kusurlarını hatırla. Camiü’s-Sağir, No: 245

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