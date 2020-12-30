Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’tan korkan takva sahipleri kurtulacaklardır. Meyve bahçeleri, üzüm bağları... Onlara münasip yaşıt güzeller (vardır). Nebe Sûresi: 31-35 HADİS: Üç kişi yolculuğa çıktığında içlerinden birini başkan seçsinler Camiü’s-Sağir, No: 326

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