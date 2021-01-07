Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Felâketin en büyüğü gelip çatınca... O gün insan ne için yaratılmış ve ne yapmış anlayacaktır.

Nâziat Sûresi: 34-35

HADİS:

Birisi yanında bulunmayan kardeşine duâ ederse bu işe görevli melek “Sana da bir misli verilsin” der.

Camiü’s-Sağir, No: 343