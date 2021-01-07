07 Ocak 2021, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Felâketin en büyüğü gelip çatınca... O gün insan ne için yaratılmış ve ne yapmış anlayacaktır.
Nâziat Sûresi: 34-35
HADİS:
Birisi yanında bulunmayan kardeşine duâ ederse bu işe görevli melek “Sana da bir misli verilsin” der.
Camiü’s-Sağir, No: 343
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