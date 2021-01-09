Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kim de Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkmuş ve nefsine uymamışsa... Onun gideceği yer de şüphesiz Cennettir. Nâziat Sûresi: 40-41 HADİS: Biriniz kendi şahsında, malında veya Müslüman kardeşinde çok hoşuna giden bir şey gördüğünde, bereketi için duâ etsin. Çünkü göz değmesi haktır. Camiü’s-Sağir, No: 353

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