Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bu Kur’ân bütün âlemlere Rabbinizden bir zikir, bir öğüttür. Sizden dosdoğru bir yola, istikamete girmek isteyenlere yol gösterir. Tekvir Sûresi: 27-28 HADİS: Biriniz Rabbinden bir şey istediğinde duasının kabul edildiğini hissederse, “İhsanıyla güzel nimetlerin tamamlandığı Allah'a hamdolsun” desin. Duasının kabulü geciken de “Her hâl için Allah'a hamdolsun” desin. Camiü’s-Sağir, No: 373

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