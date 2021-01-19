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19 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

19 Ocak 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Bu Kur’ân bütün âlemlere Rabbinizden bir zikir, bir öğüttür. Sizden dosdoğru bir yola, istikamete girmek isteyenlere yol gösterir.

Tekvir Sûresi: 27-28

HADİS:

Biriniz Rabbinden bir şey istediğinde duasının kabul edildiğini hissederse, “İhsanıyla güzel nimetlerin tamamlandığı Allah'a hamdolsun” desin. Duasının kabulü geciken de “Her hâl için Allah'a hamdolsun” desin. 

Camiü’s-Sağir, No: 373

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