Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Heyhât! Gerçekte siz hesap gününü inkâr ediyorsunuz. Halbuki üzerinizde amellerinizi muhafaza eden melekler vardır. İnfitar Sûresi: 9-10 HADİS: İyiliklerin seni sevindirir, kötülüklerin de seni üzerse, sen olgun mü'minsin. Camiü’s-Sağir, No: 379

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