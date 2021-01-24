Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kiramen Kâtibin, Allah katında çok değerli yazıcı meleklerdir. Sizler ne yaparsanız bilirler. İnfitar Sûresi: 11-12 HADİS: Erkek, hanımına su dahi içirse ondan sevap kazanır. Camiü’s-Sağir, No: 380

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