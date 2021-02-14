Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah Gafûr ve Vedûd’dur; kullarını sever ve affeder. Bürûc Sûresi: 14 HADİS: Bir şey hakkında uğursuzluk zannına kapıldığınızda buna kulak verip de işinizden geri kalmayarak Allah’a tevekkül ediniz. Camiü’s-Sağir, No: 405

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