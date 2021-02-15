Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Arşın sahibi olan, zâtında ve sıfatlarında pek yüce olan, dilediğini dilediği şekilde yaratan, her an fa’âl olan O’dur. Bürûc Sûresi: 15-16 HADİS: Bir yerde zina açıkça işlenip faiz açıkça yendiğinde ora halkı Allah’ın azabının gelmesine sebep olmuşlardır. Camiü’s-Sağir, No: 406

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