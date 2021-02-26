Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Dünya hayatını ahirete tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret hayatı daha hayırlı ve devamlıdır. A’lâ Suresi: 16-17 HADİS: Biriniz bir iş yaptığında onu sağlam yapsın. Çünkü öyle davranmak musîbete uğrayan kimsenin gönlünü teselli eden şeylerdendir. Camiü’s-Sağir, No: 418

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