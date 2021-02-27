Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Dehşeti her şeyi kuşatan kıyametin haberi sana gelmedi mi? O gün öyle yüzler vardır ki zillet içinde kalmıştır. A’lâ Suresi: 1-2 HADİS: Bir günah işlediğinde hemen tevbe et. Gizli günaha gizlice, açık günaha açıkça tevbe et.

Camiü’s-Sağir, No: 419

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