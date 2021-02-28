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28 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

28 Şubat 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yüzler vardır ki sevinç ve sürur içindedir. Dünyadaki çalışmalarından razıdırlar. Yüksek makamlarda ve Cennettedirler.

Gâşiye Sûresi: 8-10

HADİS:

Bir kötülük işlediğinde peşinden hemen bir iyilik yap ki onu silsin.

Camiü’s-Sağir, No: 420

 

Etiketler: ayet, hadis
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