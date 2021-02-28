Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yüzler vardır ki sevinç ve sürur içindedir. Dünyadaki çalışmalarından razıdırlar. Yüksek makamlarda ve Cennettedirler. Gâşiye Sûresi: 8-10 HADİS: Bir kötülük işlediğinde peşinden hemen bir iyilik yap ki onu silsin. Camiü’s-Sağir, No: 420

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