Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kesinlikle Rabbin her şeyi görüp gözetlemektedir. Fecr Suresi: 14 HADİS: Kişi Müslüman kardeşine “Allah seni hayırla mükâfatlandırsın” derse, en mükemmel teşekkürü yapmış olur. Camiü’s-Sağir, No: 429

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