Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz senin göğsünü açıp genişlik vermedik mi? Senin ağırlığını kaldırmadık mı? Onlar belini bükmüştü. Biz senin şanını yücelttik. İnşirah Sûresi: 1-4 HADİS: Kıyamet Günü bir nidâ edici şöyle seslenir: “Kim Allah’tan başkaları için amel işlediyse mükâfatını ondan istesin.” Camiü’s-Sağir, No: 459

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