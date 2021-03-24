Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bir işi bitirince bir başkasına yönel. Her konuda Rabbinin rızasını kazanmaya çalış. İnşirah Sûresi: 7-8 HADİS: Üç kişi bir araya geldiğinde ikisi üçüncüyü bir tarafa bırakıp da aralarında gizlice konuşmasınlar. Camiü’s-Sağir, No: 463

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