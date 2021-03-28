Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yaratan Rabbinin adıyla oku! Rabbin seni bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. İnsana kalemle yazmayı öğreten O’dur. Alâk Sûresi: 1-4 HADİS: Günahların çoğaldığında insanlara bol bol su dağıt ki, fırtınalı bir rüzgârda ağaçlardan yaprakların döküldüğü gibi günahların dökülsün. Camiü’s-Sağir, No: 467

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