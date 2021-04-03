Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Melekler ve Cebrail o gece (Kadir Gecesi) her iş için Rablerinin izniyle yeryüzüne inerler. O gece fecre kadar herkes selâm, emniyet ve güven içindedir.

Kadir Sûresi: 4-5

HADİS:

Bir bid’atçı öldüğünde, Allah İslâmiyet için bir fetih gerçekleştirmiştir.



Camiü’s-Sağir, No: 477