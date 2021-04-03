03 Nisan 2021, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Melekler ve Cebrail o gece (Kadir Gecesi) her iş için Rablerinin izniyle yeryüzüne inerler. O gece fecre kadar herkes selâm, emniyet ve güven içindedir.
Kadir Sûresi: 4-5
HADİS:
Bir bid’atçı öldüğünde, Allah İslâmiyet için bir fetih gerçekleştirmiştir.
Camiü’s-Sağir, No: 477
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