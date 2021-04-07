Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İman edip salih amel işleyenler ise insanların en hayırlılarıdır. Onların Rableri katındaki mükâfatları, içinde ebediyen kalmak üzere altlarından ırmakların aktığı Adn Cennetleridir. Beyyine Sûresi: 7-8 HADİS: Resulullah “Cennet bahçesine uğradığınızda manen besleniniz” buyurdu. Sahabîler “Yâ Resulullah, Cennet bahçeleri nedir?” diye sordular. Peygamberimiz (asm) “Zikir meclisleridir” buyurdu. Camiü’s-Sağir, No: 482

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