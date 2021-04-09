Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ne zaman ki yer müthiş bir zelzeleyle sarsılır. Ve yeryüzü bütün ağırlıklarını dışarı çıkarır. Ve insan “Ne oluyor buna?” der... Zilzâl Sûresi: 1-3 HADİS: Resulullah “Cennet bahçesine uğradığınızda manen besleniniz” buyurdu. Sahabîler “Yâ Resulullah, Cennet bahçeleri nedir?” diye sordular. Peygamberimiz (asm) “Mescidlerdir” buyurdu. Camiü’s-Sağir, No: 484

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