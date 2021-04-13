Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsan Rabbine karşı çok nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. Onun dünyaya ve mala olan sevgisi çok şiddetlidir. Âdiyat Sûresi: 6-8 HADİS: Ezan okunduğunda gök kapıları açılır ve duâlara cevap verilir. Camiü’s-Sağir, No: 490

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