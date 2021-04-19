Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Keşke! İlme’l-yakîn bilseydiniz. Kabirde azabı göreceksiniz. Sonra mahşerde ayne’l-yakîn göreceksiniz. Sonra verilen bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Tekâsür Sûresi: 5-8 HADİS: Bir iş yapmayı düşündüğünde yedi defa istihare yaparak Rabbinden hayırlısını dile. Sonra kalbine ilk doğan şeye bak, İlâhî tercih ondadır. Camiü’s-Sağir, No: 496

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