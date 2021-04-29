29 Nisan 2021, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ebu Leheb’in eli kurusun, kahrolsun, oldu da... Ne malı ne de kazancının hiçbir faydası olmadı.
Tebbet Sûresi: 1-2
HADİS:
Allah’ı an. Çünkü bu yapmak istediğin işte senin için yardımcıdır.
Camiü’s-Sağir, No: 509
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