Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ebu Leheb’in eli kurusun, kahrolsun, oldu da... Ne malı ne de kazancının hiçbir faydası olmadı.

Tebbet Sûresi: 1-2

HADİS:

Allah’ı an. Çünkü bu yapmak istediğin işte senin için yardımcıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 509