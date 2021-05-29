Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O fâsıklar ki, Allah’a verdikleri sözü bozar, Allah’ın akrabalar ve mü’minler arasında riayet edilmesini emrettiği bağları keser ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte onlar hüsrana düşmüş olanların ta kendileridir.
Bakara Sûresi:27
HADİS:
İnsanların en zâhidi, kabri ve çürümeyi unutmayan, dünya ziynetinden en kıymetlisini terk eden, ebedî olanı fânî ve geçici olana tercih eden, yarını ömründen saymayan ve kendini ölmüş kabul edendir.
Camiü’s-Sağir, No: 549