Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Meleklere “Âdem’e secde edin” dediğimizde, İblis hariç hepsi secde etti. İblis ise bundan kaçındı ve secde etmeyi gururuna yediremeyerek kâfirlerden oldu. Bakara Sûresi:34 HADİS: Misvak kullanın, temizlenin. Camiü’s-Sağir, No: 553

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