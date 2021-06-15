Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey İsrailoğulları! Size ihsan ettiğim nimetleri ve vaktiyle sizi bütün milletlere üstün kıldığımızı hatırlayın ve öyle bir günün azabından korkun ki o gün kimsenin kimseye faydası olmaz... Bakara Sûresi: 47-48 HADİS: Allah’ın tükenmez hazinelerinden isteyerek, insanlara karşı tok gözlü davranınız.

Camiü’s-Sağir, No: 569

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