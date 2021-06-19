19 Haziran 2021, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
“Allah’ın verdiği rızıktan yiyin ve için; fakat bozgunculuk yaparak yeryüzünü fesada vermeyin.”
Bakara Sûresi: 60
HADİS:
İstikamet üzere ol. İnsanlara karşı ahlâkın güzel olsun.
Camiü’s-Sağir, No: 573
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