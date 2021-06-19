Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Allah’ın verdiği rızıktan yiyin ve için; fakat bozgunculuk yaparak yeryüzünü fesada vermeyin.” Bakara Sûresi: 60 HADİS: İstikamet üzere ol. İnsanlara karşı ahlâkın güzel olsun. Camiü’s-Sağir, No: 573

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