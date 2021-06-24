Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Bakara Sûresi: 74 HADİS: “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” cümlesini çok tekrar ediniz. Çünkü o, doksan dokuz çeşit zararı def eder. Camiü’s-Sağir, No: 578

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