Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlara “Allah’ın indirdiği Kur’ân’a iman edin!” denince, onlar “Biz ancak bize indirilene inanırız” derler. Halbuki Kur’ân, kendi ellerindeki Kitabı tasdik eden hakkın ta kendisidir. Bakara Sûresi: 91 HADİS: Kıyamet Günü en şiddetli azap görecek olan, zalim idarecidir.

Camiü’s-Sağir, No: 603

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