Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar elleriyle işledikleri günahlar yüzünden ölümü asla istemezler. Allah ise zalimleri hakkıyla bilir.

Bakara Sûresi: 95 HADİS: Kıyamet Günü azabı en şiddetli olan, hiçbir hayra sahip olmadığı halde kendisini insanlara hayırlı imiş gibi gösteren kimsedir.

Camiü’s-Sağir, No: 604

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