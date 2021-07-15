Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sen o Yahudîleri, hayata karşı insanların en hırslısı olarak bulursun. Hatta müşriklerden de daha hırslıdırlar. Onlardan her biri, bin sene yaşamak ister. Ne kadar yaşarlarsa yaşasınlar, azaptan kurtulacak değillerdir.

Bakara Sûresi: 96

HADİS:

Kıyamet Gününde azabı en şiddetli olan, ilmi kendisine fayda vermeyen âlimdir.



Camiü’s-Sağir, No: 606