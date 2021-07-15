15 Temmuz 2021, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sen o Yahudîleri, hayata karşı insanların en hırslısı olarak bulursun. Hatta müşriklerden de daha hırslıdırlar. Onlardan her biri, bin sene yaşamak ister. Ne kadar yaşarlarsa yaşasınlar, azaptan kurtulacak değillerdir.
Bakara Sûresi: 96
HADİS:
Kıyamet Gününde azabı en şiddetli olan, ilmi kendisine fayda vermeyen âlimdir.
Camiü’s-Sağir, No: 606
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