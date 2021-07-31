Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ehl-i Kitap’tan olan inkârcılar ile müşrikler size Rabbinizden bir hayır gelmesini istemezler. Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah pek büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Bakara Sûresi: 105 HADİS: En üstün zühd, kalbinin sana verilenle huzur bulmasıdır. Allah’tan isteyeceğin en üstün dilek, din ve dünya hakkında afiyet istemendir.

Camiü’s-Sağir, No: 614

Okunma Sayısı: 194

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.