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28 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

28 Ağustos 2021, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Ya Rabbenâ! Neslimizden kullarına Senin âyetlerini okuyacak, kitabını öğretecek, yaratılış gayesini hikmetle ders verecek ve onları günah ve isyan kirlerinden temizleyecek bir peygamber gönder.”

Bakara Sûresi: 129

HADİS:

Kabirlere tefekkürle bak ve öldükten sonra dirilmekten ibret al.

Camiü’s-Sağir, No: 643

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