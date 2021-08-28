Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Ya Rabbenâ! Neslimizden kullarına Senin âyetlerini okuyacak, kitabını öğretecek, yaratılış gayesini hikmetle ders verecek ve onları günah ve isyan kirlerinden temizleyecek bir peygamber gönder.” Bakara Sûresi: 129 HADİS: Kabirlere tefekkürle bak ve öldükten sonra dirilmekten ibret al.

Camiü’s-Sağir, No: 643

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