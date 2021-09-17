Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. Ey mü’minler sizler yönünüzü hayra çevirin, hayırda birbirinizle yarışın. Bakara Sûresi: 148 HADİS: İnsanların kusurlarını araştırmayın. İnsanların şüpheli şeylerini araştırdığınızda onları bozduğunuzu veya fesada sevk ettiğinizi görmüyor musunuz? Camiü’s-Sağir, No: 660

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