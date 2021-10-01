Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar (kâfirler) ahirette de ebediyen lânet içinde kalacaklar, azapları hafiflemeyecek ve onlara rahmet nazarı ile bakılmayacaktır. Bakara Sûresi: 161 HADİS: Namaz hususunda insanların en fazla sevap kazananı derecelerine göre namaza uzak yerden yürüyerek gelendir... Camiü’s-Sağir, No: 679

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