Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey insanlar! Yeryüzünde sizin için yarattığımız, temiz ve helâl kıldığımız nimetlerden yiyiniz. Şeytanın adımlarını takip etmeyiniz. Şüphesiz şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Bakara Sûresi: 168 HADİS: Kim ki benden sonra unutulmuş bir sünnetimi ihyâ ederse onunla amel edenlerin sevabının bir mislini kazanır. Bu, onların sevabından hiçbir şey eksiltmez. Camiü’s-Sağir, No: 689

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