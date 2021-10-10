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10 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

10 Ekim 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey insanlar! Yeryüzünde sizin için yarattığımız, temiz ve helâl kıldığımız nimetlerden yiyiniz. Şeytanın adımlarını takip etmeyiniz. Şüphesiz şeytan sizin apaçık düşmanınızdır.

Bakara Sûresi: 168

HADİS:

Kim ki benden sonra unutulmuş bir sünnetimi ihyâ ederse onunla amel edenlerin sevabının bir mislini kazanır. Bu, onların sevabından hiçbir şey eksiltmez.

Camiü’s-Sağir, No: 689

Etiketler: ayet, hadis
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