Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onların ahiretteki azaplarının sebebi, Allah’ın hak ve hakikati anlatmak için inzal ettiği kitabını insanlardan gizlemeleri ve inkâr edip kabul etmemeleridir. Bakara Sûresi: 176 HADİS: Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya dinleyen, ya da bunları seven kimse ol. Sakın beşincisi olma! Yoksa helâk olursun. Camiü’s-Sağir, No: 701

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