Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılınmıştır, ta ki Allah’tan korkup günahlardan sakınasınız ve takva mertebesine vasıl olasınız. Bakara Sûresi: 183 HADİS: Ahlâkın güzel olsun. Kötülük yaptığında hemen ardından iyilik yap. Çünkü iyilikler kötülükleri giderirler.

Camiü’s-Sağir, No: 708

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