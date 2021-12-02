02 Aralık 2021, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
...Allah dileseydi size şiddetli hükümler getirirdi. Şüphesiz ki Allah her cihette galip olan Azîz’dir ve her işi fayda ve hikmete göre yapan Hakîm’dir.
Bakara Sûresi: 220
HADİS:
Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gecenin ortasında kılınan teheccüd namazıdır. Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.
Camiü’s-Sağir, No: 746
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