Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Allah dileseydi size şiddetli hükümler getirirdi. Şüphesiz ki Allah her cihette galip olan Azîz’dir ve her işi fayda ve hikmete göre yapan Hakîm’dir.

Bakara Sûresi: 220

HADİS:

Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gecenin ortasında kılınan teheccüd namazıdır. Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.

Camiü’s-Sağir, No: 746