Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Müşrikler sizi ateşe çağırırlar. Allah sizi rızası ile affına ve Cennete dâvet etmektedir. İnsanların düşünüp ibret almaları için Allah ayetlerini böyle açıklamaktadır. Bakara Sûresi: 221 HADİS: Kıyamet Gününde Allah katında kulların en üstünü, Allah’ı çok zikredendir.

Camiü’s-Sağir, No: 748

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