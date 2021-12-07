Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah sizi, yanlışlıkla veya yanılarak ettiğiniz yeminlerinizden dolayı mesul tutmaz. Ancak kalbinizde taşıdığınız kötü niyetle yalan yere yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Bakara Sûresi: 225 HADİS: En üstün ibadet, sıkıntı ânında sabırla kurtuluş beklemektir. Camiü’s-Sağir, No: 752

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